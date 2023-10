Romano: “Calhanoglu in diverse liste saudite: per l’Inter era incedibile perché…”

Era nella lista di diversi club sauditi, ma non c’erano possibilità di uscita, per l’Inter in quel momento era incedibile. Era già partito André Onana, ma soprattutto perché Calha era esclusivamente concentrato sull’Inter e sul competere in nerazzurro. Non è mai stata una possibilità vicina o concreta, ma in Arabia Saudita ci hanno provato. Il suo focus, non è mai cambiato però: testa all’Inter”.