Romano: “PSG, massimo 15 mln per avere Skriniar a gennaio. Inter ha detto no a…”

“Skriniar? Disastro comunicativo di tutti, che l’agente parli mentre si fa espellere è una vetta mai raggiunta prima. Skriniar ha scelto di non rinnovare con l’Inter, questo è chiaro ed evidente, vediamo se ora il PSG farà un’offerta. Il massimo offerto la scorsa estate era 50 milioni più un esubero tipo Draxler, ma l’Inter ha detto no. Ora non mi aspetto più di 12/15 milioni di euro. A oggi, il PSG non ha ancora fatto offerte però. Non c’è un accordo per gennaio, tutto porta a Skriniar al PSG per giugno, vediamo se arriverà la proposta last minute del club francese per l’Inter”, le sue parole al canale di SOS Fanta.