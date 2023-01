Sky – Rinnovi Inter, ok Darmian. Incontri per Bastoni-Calhanoglu: la situazione. Poi tocca a…

Il primo, in scadenza a giugno, con ogni probabilità rinnoverà presto il suo contratto con l'Inter per un'altra stagione, con opzione per il rinnovo fino al 2025. La trattativa, riferisce Sky, è in dirittura d'arrivo. Il secondo, invece, ha un accordo in scadenza nel 2024. La società ha incontrato il suo procuratore per porre le basi per il rinnovo: non si è parlato ancora di cifre, quindi alle fasi più calde della trattativa, ma si sono messe le fondamenta per continuare insieme, vista anche la volontà dello stesso Bastoni di restare a Milano.