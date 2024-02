«Se è svanito l'ottimismo dei mesi scorsi? Non conosco la proposta del Comune di Milano nel dettaglio. Credo che giocare in uno stadio vuoto non sia l'obiettivo delle due squadre e penso che ristrutturare San Siro e dare accesso al pubblico sia difficile. Credo che i lavori potrebbero garantire la presenza di solo parte del pubblico. Penso che senza garanzie importanti questo proposta dovrà essere riformulata. I pro e i contro sul lasciare Milano li devono valutare i due club. Gli stadi di proprietà garantiscono introiti importanti. Le due società hanno manager capaci che faranno la scelta migliore. A Rozzano non abbiamo mai avuto lo stadio quindi resteremmo come sempre ma ovviamente mi auguro che la scelta dell'Inter ricada qui», ha aggiunto il primo cittadino.