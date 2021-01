Sabatini: “Suning? Quando interviene il governo cinese c’è poco da fare. La sensazione è che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Sabatini ha parlato così del suo rapporto con Suning durante la sua avventura all’Inter:

“Ho avuto la possibilità di conoscere la famiglia Suning. La sensazione è quella di un’immagine e una potenza smisurata da parte della loro holding. Quando c’è un intervento del governo cinese non c’è però molto da fare, bisogna soltanto agire e porre rimedio secondo quelle che sono le direttive governative. Quello cinese è un ambiente molto bello ma anche molto particolare, bisogna muoversi sempre con cautela“.

SU ERIKSEN – “Io tra allenatore e calciatore scelgo sempre il primo. I calciatori sono dei simboli e non hanno certe responsabilità. Il mestiere dell’allenatore è complicato. Probabile che le idee di Conte non si sposino con quelle di Eriksen, ci sono scelte che possono sembrare impopolari, ma un allenatore sceglie sempre per il bene della propria squadra“.