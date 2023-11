Sala: “San Siro? Vorrei che le squadre partecipassero al Consiglio Comunale”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non ha ancora perso la speranza di vedere il nuovo stadio di Inter e Milan sorgere in zona San Siro

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non ha ancora perso la speranza di vedere il nuovo stadio di Inter e Milan sorgere in zona San Siro, nonostante sul Meazza sia stato posto un vincolo e nonostante Inter e Milan stiano portando avanti dei progetti per due impianti fuori Milano. Come svela Calcio e Finanza, nel corso del Consiglio Comunale del 12 ottobre, Sala aveva espresso questa intenzione: