Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha dichiarato che lo stadio di San Siro ad oggi non potrebbe ospitare gli Europei nel 2032. A queste affermazioni ha risposto il sindaco di Milano, Beppe Sala: «Abodi lo rispetto ed è un amico, però trovo un po' buffo che sia pronto per la finale di Champions League (2026 o 2027) e non per gli Europei».