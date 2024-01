L'Inter ha ormai chiara la strategia con cui muoversi sul mercato e la scorsa estate lo ha dimostrato: la parola d'ordine è player trading, ovvero vendere per poi comprare. E va in questo senso la scelta di sacrificare anche la prossima estate un pezzo importante della squadra, evitando però di toccare i gioielli come Lautaro, Bastoni e Barella: "Dovesse restare Zhang, la politica non cambierebbe e la speranza di Marotta, Ausilio e Baccin è quella che basti soltanto il sacrificio di un big, che in quel caso sarebbe Dumfries essendo il suo contratto in scadenza nel 2025", scrive Tuttosport.