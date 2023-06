Sky – Oggi incontro Salernitana-Inter: si è discusso su due profili, non su Dia

Al momento non ci sono trattative impostate e, durante l'incontro, non si è discusso di Dia: le ultime da Sky Sport

Come anticipato da FCinter1908.it, oggi l'Inter ha incontrato la Salernitana per gettare le basi per possibili nuovi affari in vista delle prossime sessioni di calciomercato, a partire anche da quella attuale.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la compagine granata ha parlato con l'Inter di Fabbian ma anche di Mulattieri qualora l'attaccante ex Frosinone non dovesse finire nella trattativa con il Sassuolo per Frattesi. Al momento non ci sono trattative impostate e, durante l'incontro, non si è discusso di Dia, attaccante ex Villarreal riscattato dalla Salernitana e che ha ora una clausola da 25 mln di euro.