Inter, col Salisburgo in campo 6 nuovi acquisti dal 1′: un solo precedente in stagione

"Alla Red Bull Arena gioca... il mercato. Inteso come i giocatori acquistati sul mercato questa estate dall'Inter. Contro il Salisburgo in campo dal 1' andranno sei degli elementi che Marotta, Ausilio e Baccin hanno tesserato nell'ultima finestra della campagna trasferimenti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla formazione dell'Inter che sfiderà il Salisburgo.

Era successo solamente a Salerno, il 30 ottobre, di vedere 6 nuovi acquisti dall'inizio. "Quello di stasera è anche un segnale chiaro: l'inserimento dei nuovi nello scacchiere tattico di Inzaghi va considerato completato", commenta la Rosea che sottolinea come all'inizio solamente Sommer e Thuram erano titolari, prima dell'arrivo di Pavard. Con il passare delle partite, gli acquisti in campo dal 1' sono aumentati. "Sul campo della Real Sociedad, per esempio, erano quattro (Sommer, Pavard, Carlos Augusto e Arnautovic). Sono diventati sei contro Salernitana (Sommer, Pavard, Klaassen, Carlos Augusto, Thuram e Sanchez) in una sfida nella quale il turnover ha coinvolto anche Lautaro e Mkhitaryan, mentre all'andata contro gli austriaci, due settimane fa a San Siro, erano cinque (Sommer, Pavard, Frattesi, Carlos Augusto e Sanchez)", chiosa il quotidiano.