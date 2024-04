"Niente Milan in questi giorni, né Roma-Milan né il derby lunedì": lo ha detto oggi il vicepremier Matteo Salvini

Roma, 16 apr. - "Non sarò alla partita giovedì", quando il Milan si giocherà all'Olimpico il passaggio alle semifinali di Europa League contro la Roma, "né al derby" in programma lunedì, con l'Inter che potrebbe diventare campione d'Italia vincendo il derby contro i rossoneri. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa. "Niente Milan in questi giorni", ha concluso il ministro dei Trasporti. (Enu/ Dire)