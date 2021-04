Quale futuro per Sanchez? GdS: “Allo stato attuale, l’Inter ha una posizione precisa”

Alexis Sanchez ha un contratto con l'Inter fino al 2023: ecco la linea che la società nerazzurra intende tenere

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, al momento, sono intoccabili per Conte, sia per i gol segnati a profusione sia per il sacrificio messo in campo dalla LuLa, al servizio del bene della squadra. "Alexis è convinto dei propri mezzi e sa di poter essere più di una semplice riserva in un attacco comunque formidabile. Difficile, difficilissimo togliere il posto ai due titolarissimi", spiega La Gazzetta dello Sport che poi discute anche del futuro del cileno: “Il sudore e la voglia non sono mai mancati, le prestazioni non sempre sono state clamorosamente positive, ma averne di “riserve” come Sanchez: l’Inter lo sa e allo stato attuale non ha intenzione di privarsene, nonostante un contratto non proprio leggero da 7 milioni di euro netti a stagione che scadrà il 30 giugno 2023 (nel 2020, dopo una stagione in prestito dai Red Devils, fu acquistato a titolo gratuito). Non l’ha fatto neanche lo scorso gennaio, quando con la Roma si provò a intavolare un discorso per uno scambio alla pari con Dzeko: Alexis ci sperava, consapevole della possibilità che in giallorosso avrebbe avuto qualche cartuccia in più da sparare. Alla fine, qualche ostacolo economico di troppo fece saltare tutto e ognuno rimase al proprio posto. Tutto dimenticato, fa parte del passato".