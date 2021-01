Samp-Inter: Sanchez in vantaggio su Perisic, c’è il cileno con Lautaro. In mezzo…

Una delle ipotesi prese in considerazione alla vigilia della partita con la Samp era quella di vedere Perisic da titolare in attacco accanto a Lautaro Martinez. Lukaku, che si è procurato una contrattura nella gara con il Crotone, partirà dalla panchina, ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Sanchez. Il cileno dovrebbe essere il calciatore che farà da sostegno in attacco all’argentino: questa idea è ora in vantaggio sull’ipotesi con il croato in avanti.

A Skysport sottolineano che invece a centrocampo c’è da aspettarsi che Conte lasci Vidal in panchina dopo la prestazione in ombra con il Crotone. Al suo posto da titolare però non giocherà Sensi: è Gagliardini in pole per un posto vicino a Brozovic e Barella. Conferme sugli esterni per Hakimi e Young. La difesa titolare andrà in campo anche a Genova.

(Fonte: SS24)