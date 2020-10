FCIN1908 / Sanchez, Inter non si aspetta infortunio serio. Ma domani esami

Le voci che rimbalzano dal Cile lasciano trapelare preoccupazione per le condizioni di Alexis Sanchez, che in occasione della partita con la Colombia ha dichiarato di aver rimediato una contrattura ma di essere pronto per il derby.

Secondo i media cileni il giocatore rischierebbe invece di saltare la stracittadina milanese. Secondo quanto appreso da Fcinter1908 potrebbe non trattarsi di un problema grave ma le valutazioni del caso verranno ovviamente fatte domani. La pausa per le nazionali non è stata particolarmente propizia per le sorti del club nerazzurro. Domani sarà il giorno della verità e delle decisioni. Quelle di Antonio Conte sulla formazione per affrontare il Milan sabato.