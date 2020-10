In Cile – Inter, pessime notizie su Sanchez: salta il derby e non solo. Ecco quanto starà fuori

L’infortunio rimediato da Alexis Sanchez nel match tra Cile e Colombia potrebbe essere più grave del previsto. Secondo quanto riportato in Sudamerica da adnradio.cl, infatti, nonostante El Niño Maravilla abbia rassicurato tutti nei giorni scorsi riguardo le sue condizioni di salute, il guaio muscolare accusato sarebbe più grave del previsto.

Tanto che, riferisce l’emittente, Sanchez rischia di saltare non solo il derby di dopodomani contro il Milan, ma anche l’impegno di Champions previsto mercoledì a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach.

Addirittura, secondo Adn Radio, sarebbe in dubbio anche la partecipazione dello stesso Sanchez per i prossimi impegni della Roja nel prossimo mese di novembre. A confermarlo sarebbero fonti vicine al giocatore, atteso ora in Italia per essere visitato dallo staff medico dell’Inter. Una vera e propria tegola per Conte e i nerazzurri.

(Fonte: adnradio.cl)