Scaloni: “Lautaro, l’Inter la sua squadra del cuore. Inzaghi grande amico. Sulla Supercoppa…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lionel Scaloni ha affrontato diversi argomenti. Il primo riguarda il suo futuro: "Ho sempre detto la verità. Ci sono stati dei momenti in cui pensare a cosa fare. Non era un addio, era pensare a come proseguire con la Nazionale, dare spazio ai giovani. È stato un momento di riflessione. Messi? Leo continuerà finché non dirà il contrario. Penso che continuerà soprattutto perché è felice sul campo di calcio. È veramente lui giocando a calcio, deve continuare finché ce la fa, perché dopo sarà dura, per lui sarà ancora più dura, ma per tutti sarà dura non vederlo più in campo".