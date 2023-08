Inter più imprevedibile. Frattesi e Cuadrado le nuove armi di Inzaghi: l’asse di destra vola

"E poi c’è Cuadrado. Gli sono bastate due mezze partite in Giappone per far capire ai dubbiosi che all’Inter è venuto per restare protagonista. Il colombiano mette i dribbling nel portafoglio di Inzaghi. Ed era un portafoglio vuoto. I nerazzurri lo scorso anno sono finiti ultimi nella classifica della Serie A per dribbling tentati. Non c’era un facilitatore di gioco. Ovvero un calciatore che creasse la superiorità numerica individualmente. No, l’Inter ha sempre avuto bisogno del collettivo per creare una chance da rete. Con Cuadrado, Inzaghi s’è messo in casa una scorciatoia: dribblare si può, finalmente. Il colombiano giocherà tanto. Sta già virtualmente insidiando la posizione di Dumfries. Ma, anche se il suo fosse un impiego part time , la nuova arma sarebbe comunque sufficientemente importante. Inzaghi fa un uso quasi scientifico dei cambi sulle corsie esterne, a partita in corso. Avere la possibilità di metter dentro Cuadrado è un bell’andare".