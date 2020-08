Sconcerti: “Molina terrorizzato, chiaro avrebbe sbagliato il rigore. Inter la favorita in EL”

Inter favorita per la vittoria in Europa League. Ne è convinto Mario Sconcerti, che sul Corriere della Sera analizza la vittoria contro il Getafe.

“Piccolo ed alieno il Getafe è niente per l’Inter ormai completa di Conte. La differenza tecnica è imbarazzante via via che la partita cresce, il Getafe non ha mai saputo costruire un palleggio, la mossa tecnica di base è stato sempre il lancio lungo casuale. I due brasiliani che davano un po’ di qualità mancano ormai da mesi, il resto è veramente di una categoria inferiore.