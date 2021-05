Inter, lo scudetto che apre una nuova era. E per Conte c’è una goduria in più

I nerazzurri si laureano Campioni d'Italia per la diciannovesima volta nella loro storia: interrotto il dominio Juventus

"Lo scudetto numero 18, quello del Triplete, è stato l'ultimo dei Moratti, mecenati di un passato glorioso; questo, il primo di un presidente straniero, schiude una nuova era. Gli Zhang, al di là delle difficoltà recenti, hanno investito tanto e scelto gli uomini del trionfo, a cominciare dalla coppia Marotta-Conte. Ieri, dopo Sassuolo-Atalanta, piazza Duomo si è colorata di nerazzurro. Ricevere il titolo dalle due squadre indicate come esempio di bel calcio e spesso contrapposte al gioco più essenziale dei nerazzurri, è stata una goduria in più, per Conte. L'Inter ha ricevuto lo scudetto a casa, come un pasto da delivery. In fondo, ha un senso perché questo è stato il campionato del Covid, il più assurdo della storia. Se l'Inter lo ha vinto è anche perché ha saputo muoversi meglio su un pianeta sconosciuto".