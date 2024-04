La ricostruzione di Tuttosport su quanto accaduto a San Siro nell'immediato dopo derby. Lo stadio è stato infatti "trasformato in un rave con musica techno sparata a volume insostenibile? Non un boicottaggio, ma una (singolare) misura per evitare che si sentissero i cori offensivi e sfottò fra tifoserie, così da disincentivare gli scontri verbali che avrebbero potuto alzare la tensione. La gestione del post-derby è stata curata dal Supporter Liaison Officer del Milan, preoccupato di “scongiurare” il rischio che l’emotività producesse un cortocircuito tra due tifoserie però legate da un patto di non belligeranza stipulato nel 1981 (!).