Festa in Duomo — I nerazzurri hanno lasciato lo stadio soltanto attorno a mezzanotte e mezza, da lì c’è stato il trasferimento (famiglie comprese) per la cena tricolore presso l’hotel Sheraton di San Siro. Nel frattempo per un gruppo di giocatori era stato lanciato l’appuntamento con il popolo nerazzurro in Piazza Duomo attorno alle tre, davanti all’ingresso di Galleria Vittorio Emanuele II, per un autentico bagno di folla. Una notte insolitamente invernale è stata scaldata dai cori lanciati da Dimarco, a cui hanno dato manforte anche Lautaro, Barella, Calhanoglu, Dumfries e Pavard. Il turco è tornato addirittura alle cinque del mattino mentre i cori intonati dai tifosi contro il milanista Theo Hernandez sono stati stoppati dai nerazzurri.

Diretta social con Zhang — Un altro dei momenti significativi è arrivato ieri attorno all’ora di pranzo, quando sempre Calhanoglu ha fatto partire una diretta su Instagram radunando diversi compagni e perfino il presidente Zhang. Nonostante fossero provati dalla notte di festa, tutti hanno risposto e via via si sono fatti vedere Thuram, Lautaro, Dimarco, Barella e Dumfries. A guardarli oltre sessantamila utenti, richiamati da un’occasione più unica che rara. Tante risate nel momento in cui Calhanoglu e Thuram hanno ricordato a Zhang di essere stati presi a costo zero, chiedendo espressamente un regalo per i risultati raggiunti. «Lo sapevo che era un errore entrare in questa live» ha scherzato il numero uno, ammettendo di essersi emozionato a distanza di fronte ai festeggiamenti per lo scudetto. Inoltre sempre Zhang ha annunciato una partnership imminente con un marchio di orologi: potrebbe essere Hublot.

Altre scene di festa andranno in onda domenica, quando si giocherà Inter-Torino (riprogrammata alle 12.30 e non più sabato alle 15) e poi ci sarà la sfilata sul bus scoperto con partenza da San Siro e arrivo in Piazza Duomo. Ai fini dello spostamento è intervenuta anche la Prefettura di Milano con esplicita richiesta”, si legge.

