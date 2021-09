Inter, Sensi ha lasciato il ritiro dell’Italia nelle ultime ore

Il centrocampista nerazzurro ha avuto un affaticamento e Mancini ha preferito risparmiarlo nella gara con la Lituania

Ha voluto rassicurare tutti. Soprattutto gli interisti che si erano già allarmati sulle sue condizioni. Di stamattina la notizia secondo la quale Stefano Sensi ha avuto un problema muscolare, un affaticamento e per questo Mancini lo risparmierà nella gara di questa sera contro la Lituania. Si pensava in un primo momento che sarebbe rimasto anche lui in ritiro con l'Italia.