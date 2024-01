Sky – Inter saluta Sensi, va al Leicester: cifre e dettagli della cessione

Stefano Sensi è pronto a salutare l’Inter. Come confermato anche da Sky Sport, il Leicester oggi conta di chiudere l’operazione: prestito oneroso di 500 mila euro, più obbligo di riscatto fissato a 2 milioni di euro in caso di promozione in Premier League della squadra (attualmente prima in classifica a +7 sulla seconda). Sensi si prepara dunque a dire addio ai nerazzurri 6 mesi prima della scadenza del contratto.