Riecco Sensi, impatto importante ma CorSport e Tuttosport lo bocciano: “Fatica. Anzi…”

L’Inter ha portato a casa una vittoria fondamentale in ottica scudetto, battendo 1-0 il Napoli al termine di 90′ tutt’altro che indimenticabili dal punto di vista del gioco e delle emozioni da ambo le parti.

E ciò si ripercuote anche sulle pagelle perché i quotidiani danno voti mediamente bassi ai nerazzurri. A spiccare, però, è Samir Handanovic, da 8 in pagella per il Corriere dello Sport e Tuttosport, con il giornale torinese che lo esalta così: “La parata su Insigne ha del fantascientifico e riesce addirittura a ripetersi su Politano. Notte da Superman”.

A far discutere, però, è il giudizio su Brozovic e Sensi: il croato, per i due quotidiani, è il peggiore in campo. Voto 5, con Tuttosport che definisce la serata come “luna storta”. Sensi, subentrato nella ripresa proprio al croato, ha messo lo zampino sull’azione che ha portato al rigore. Il giornale torinese gli affibbia un 5,5 e commenta la sua prestazione con una sola parola: “Fatica”. Il CorSport opta per lo stesso voto: “Dopo un po’, esce Lautaro ed entra Hakimi, lui va a rendere densa la mediana, danzando verso Lukaku. Ma non dà impatto, anzi”. Ben diverso, invece, il giudizio della Gazzetta che gli assegna 6: “Ingresso decisivo, mette il piede due volte nell’azione del rigore. È certo che la condizione è ancora approssimativa, si capisce dalla sua corsa”.