Sensi si riprende il centrocampo, titolare col Napoli? Nuovo turbo per l’Inter di Conte

In attesa di avere i rinforzi dal mercato, Conte comincia a riavere a disposizione qualcuno dei giocatori indisponibili per infortunio da tempo. Tra questi anche Stefano Sensi, vero e proprio farlo del centrocampo dell’Inter a inizio di stagione e poi a lungo ai box per un problema fisico.

“Era stato il faro del precampionato, era stato il top-player interista nella prima fase della stagione. Per Stefano Sensi sei match di campionato da protagonista assoluto, un’ascesa verticale, immediata e in fondo inaspettata (in queste dimensioni) che lo aveva portato anche a un ruolo centrale in Nazionale. Poi lo stop muscolare contro la Juve e i seguenti infortuni in fase di recupero. Venti minuti per una falsa ri-partenza contro il Dortmund, poi altri venti, prima della sosta contro il Genoa. Questi sì, segno che la lunga “degenza”, iniziata il 6 ottobre, poteva dirsi conclusa. Lunedì a Napoli Stefano dovrebbe essere pronto per riprendersi una maglia da titolare e possibilmente riprendere il discorso interrotto”, si legge su Gazzetta.it.