La Serie A si prepara a ripartire grazie alla spinta dell’Uefa: due gli scenari possibili

Il mondo del calcio è pronto a ripartire. Almeno è questa l’idea nata al termine del vertice europeo Uefa-federazioni nazionali. Gli scenari sono due come sottolinea la Gazzetta dello Sport: “Il primo: all’inizio a ripartire dovrebbero essere i campionati, mentre le coppe europee si affiancherebbero in corsa oppure a conclusione dei tornei. Con assegnazione dei titoli a fine luglio e finale di Champions all’inizio di agosto“, si legge sul quotidiano. “Il secondo scenario vede, invece, un ritorno più avanti nel tempo, a metà o fine giugno. Anche qui, precedenza ai campionati, ma inevitabilmente una fase finale delle coppe con un diverso format, per esempio una final eight di Champions o Europa League. Per dare una spinta a questi due piani, la Uefa ci mette anche del suo, rinviando i playoff delle nazionali previsti all’inizio di giugno. Liberando due slot preziosissimi per il calendario della Serie A“.

In questa situazione, però, regna l’incertezza. L’Italia è ancora sotto assedio, “tutto dipende dall’andamento della curva dei contagi e dalla rapidità con cui scenderà. Il premier Giuseppe Conte non può assicurare, l’ha detto ieri in tv, una riapertura per il 14 aprile. Possibile che ci siano altre due settimane di stop e quindi ecco la data paracadute di inizio giugno“.

