Mercato Inter, Setien: “Vidal? Ha molte offerte, ma ha un contratto e conto su di lui”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Espanyol, Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato anche del futuro di Arturo Vidal, fra i grandi obiettivi per il centrocampo dell’Inter della prossima stagione:

“Arturo ha molte opzioni, ma ha un contratto e io conto su di lui come su tutti gli altri. L’interesse dell’Inter? Concordo con Conte sulle sue qualità, in una squadra è sempre ottimo avere calciatori come lui. Ci sta dando tanto, genera entusiasmo e si impegna molto. E’ sempre pronto a dare una mano al compagno di squadra“.