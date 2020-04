Inter, ecco la prossima sfida di Brozovic. Il croato ha un’arma potentissima, Conte chiederà…

Non c’è in calciatore che in Serie A corra quanto Marcelo Brozovic dentro i 90 minuti. Una media di 12,5 km ogni 90 minuti: il secondo in questa classifica è molto distante, Kulusevski a quota 11,8. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, “il prossimo step di Brozovic – almeno quel che gli chiede(rà) Conte – è «caratterizzare» quei 12,5 km a partita. Modificandoli, ad esempio, anche a costo di scendere un po’ sotto la media. Ma aumentando la qualità della corsa. Brozovic ha un’arma potentissima, una velocità aerobica fuori dal comune: sa mantenere un ritmo costante a lungo, durante la partita. Forse pure troppo, nel senso dovrà migliorare nella gestione dei momenti del match, magari abbassando il ritmo quando possibile e invece aumentando i giri in altri momenti della partita, o meglio ancora nelle zone di campo più decisive. Eccola la prossima sfida“.

(Gazzetta dello Sport)