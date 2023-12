Sharkey (Popoulos): “Orgogliosi di lavorare con l’Inter a questo incredibile progetto. L’obiettivo…”

A proposito del Tottenham Stadium: molti club, non solo in Italia, lo considerano l’esempio da imitare.

“È uno dei migliori stadi del mondo e penso che rimarrà per sempre un punto di riferimento. Lo è sotto tanti punti di vista, compreso il modo in cui ha trasformato l’area in cui sorge. Dentro lo stadio c’è un’acustica incredibile, perfetta per un concerto, e la tribuna unica che ospita 17.500 persone crea un’atmosfera incredibile. Andarci è prima di tutto un’esperienza, a cui si aggiungono tutte le cose che si possono fare prima, durante e dopo l’evento. Ma non potremmo mai prendere quello che abbiamo fatto per il Tottenham e ricrearlo uguale per esempio in Italia. Non funzionerebbe mai perché non terrebbe conto di cose come la storia e la cultura del club, ma anche di location e clima. Gli stadi cambieranno ancora e parte del nostro lavoro è capire come: è anche per questo che il rapporto coi nostri clienti non si interrompe quando un impianto è completo, ma continuiamo a lavorare per trovare modi di migliorarli”.