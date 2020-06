Inter, sicurezza Handanovic: l’ipotesi rigori non spaventa. E a fine stagione sarà rinnovo

L’Inter è pronta a tornare in campo: questa sera i nerazzurri saranno di scena a Napoli per il ritorno della semfinale di Coppa Italia. In caso di parità, niente tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore. E l’Inter, come ricorda Tuttosport, potrebbe avere un’arma in più: Samir Handanovic.

SPECIALISTA – “Il nuovo regolamento della Coppa, modificato post Covid, prevede infatti che in caso di risultato di parità sulle due partite non si giochino i tempi supplementari. Si andrà direttamente ai rigori. Fondamentale nella quale il capitano dell’Inter è specialista – a pararli, ovviamente. In Serie A è il migliore di tutti, insieme a Gianluca Pagliuca. I due condividono il record di 24 rigori parati in carriera. […] Lo sloveno è una saracinesca imperscrutabile quando l’avversario si avvia a tirare dal dischetto e questo Conte lo sa. Se mai si dovesse arrivare a quel punto, per i 5 prescelti del Napoli ci sarà qualche grammo di pressione in più da scacciare“.

RINNOVO – “Nelle settimane di assenza si è notato quanto carisma e tranquillità porti la sua sola presenza alla squadra. Anche per questo, oltre che per i miracoli che come ogni anno Handanovic ha tirato fuori dal cilindro quando l’Inter ne ha avuto bisogno, la società ha pronto per il capitano un rinnovo. Il nuovo contratto dovrebbe legare Handanovic all’Inter fino al 2022 (e per quei tempi la carta d’identità segnerà 37 anni per il giocatore). 2022 per Handanovic significherebbe anche festeggiare un rapporto lungo un decennio con i nerazzurri, dai quali fu acquistato nell’estate del 2012 per 19.4 milioni di euro come erede di Julio Cesar“.