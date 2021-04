FCIN1908 / Lukaku offerto al Barcellona? Fake news: ecco come stanno le cose

In Spagna, è emerso il nome di Romelu Lukaku come alternativa per il Barcellona al sogno Haaland. Ma la verità è diversa dai resoconti catalani

Redazione1908

"Il Barcellona segue attentamente le vicissitudini di Lukaku all'Inter. Il belga è stato offerto e piace come alternativa ad Haaland". Parole e musica del Mundo Deportivo, quotidiano sportivo catalano.

E come successo nel caso di Lautaro Martinez, la stampa di Barcellona è fin troppo convinta delle possibilità e dell'appeal del club catalano.

Romelu Lukaku è stato offerto al Barcellona? Assolutamente no, si tratta di una fake news, come appurato da Fcinter1908 da fonti qualificate. Lukaku non è stato offerto al Barcellona e non è stato offerto ad alcun club.

Quindi non c'è niente di vero nell'interesse del club spagnolo, e di Koeman in particolare, per Lukaku? No, l'interesse c'è ed è confermato. Lukaku, definitivamente esploso in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte, è molto apprezzato a Barcellona, è un pupillo del suo ex tecnico e piace alla dirigenza del club catalano e non solo.

Ma l'Inter, in questo momento impegnata nella corsa scudetto, non ha alcuna intenzione di sedersi a trattare il suo bomber. Men che meno è interessato Lukaku ora a soffermarsi su questioni di mercato. Lukaku non è mai stato offerto né al Barcellona né ad altri club. E questo vale sia lato società che lato calciatore.