"Non abbiamo creato tante occasioni da gol, ma abbiamo controllato la partita per un lungo periodo. Nel secondo tempo abbiamo creato di più. Sogni grande serata a Madrid? Sono ottimista. Oggi sconfitta, ma siamo ancora in gara. Sappiamo come giocano e speriamo di poter sfruttare la nostra occasione. A Griezmann faceva male la caviglia, ma non credo sia nulla di grave".

"Cosa deve fare l'Atletico che oggi non è riuscita a fare? Gol. Non ci sono tantissimi spazi, abbiamo avuto poche occasioni da gol, nel secondo siamo migliorati, ma eravamo in controllo della partita. Ci mancava il gol, vedremo al ritorno".

