«Io come ho detto in altre occasioni sono consapevole che San Siro sia la prima scelta. Rozzano e altri Comuni sono stati presi in Comune perché non si riusciva a realizzare il progetto e si sono rivolti quindi ad altre realtà». Il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, ha parlato a TeleLombardia della questione stadio e ha aggiunto: «In questo momento mi sembra che si sia tornati al punto di partenza. il progetto Webuild non è stato accettato e le due società hanno chiesto di realizzare un nuovo stadio a San Siro, e questa era la richiesta originaria, quindi siamo di nuovo al punto di partenza».