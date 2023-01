Skriniar, domani capirà una cosa. Via ora? Il Psg ha margini di manovra ridotti causa FFP

Era il 22 agosto quando il Psg si presentò a Milano con un'offerta da 50 milioni per Skriniar rifiutata dall'Inter. A mesi di distanza la situazione è radicalmente cambiata. Il difensore ha detto no alla proposta di rinnovo del club nerazzurro e con ogni probabilità a fine stagione arriverà a zero a Parigi. "Visto da Parigi l’arrivo (scontato d’estate) già a gennaio rimane nell’ordine del possibile, anche se i margini di spesa in questa sessione non si incastrano con i desideri nerazzurri. Il Psg cerca infatti soprattutto un’alternativa a Sarabia, passato al Wolverhampton, e ha a disposizione massimo 15 milioni da investire, causa fair-play Uefa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.