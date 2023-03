Skriniar, nessuno vuole spargere allarmi: Fiorentina nel mirino. L’Inter potrebbe…

Nell’ultimo mese, Milan Skriniar è sceso in campo solamente nei dieci minuti finali del ritorno col Porto. Il difensore è alle prese con le terapie per curare la lomboglutalgia e le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il difensore mette sempre nel mirino la Fiorentina, "manca una settimana esatta alla ripresa e nessuno vuole spargere allarmi".

"In vista di un mese punteggiato da nove partite, l’Inter potrebbe in ogni caso lasciare a riposo lo slovacco sabato prossimo per poi averlo al massimo nella semifinale di andata della Coppa Italia. Impiegandolo in quel derby d’Italia che Skriniar ha invece appena saltato in campionato".