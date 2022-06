Sky – Skriniar, il PSG preme: la risposta dell’Inter. Lukaku e Dybala? Il punto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il viaggio di Ausilio a Londra è stato molto importante tanto che il ds nerazzurro ha avuto aggiornamenti su più fronti. Ausilio ha incontrato l'agente di Milenkovic e ha parlato con alcuni intermediari internazionali per valutare poi alcuni giocatori in uscita.

Ci sono novità anche sul fronte Skriniar: la prima richiesta dell'Inter è molto alta - 80 mln di euro - tanto che il PSG, che segue da tempo il difensore slovacco, è disposto ad investire una cifra inferiore. I francesi, tuttavia, potrebbero tornare alla carica e sarà da valutare poi l'eventuale posizione del club nerazzurro, che ha bisogno di fare cassa per chiudere poi in attivo come richiesto da Zhang. Aggiornamenti anche in merito a Lukaku: serve diplomazia perché non è una trattativa facile. Il Chelsea ha aperto al prestito ma va trovato la quadra dal punto di vista economico in merito ad un affare complicato. Sempre secondo Sky, al momento è da escludere l'arrivo di Lukaku e Dybala e la contemporanea permanenza di Lautaro.