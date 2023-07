Skriniar: “Quando il Psg ti chiama, la scelta è facile. Tifosi incredibili. Ultimi mesi duri”

Sei il primo slovacco della storia. — «L'ho visto, è una bellissima prima cosa per me, non ho ancora giocato e sono già entrato nella storia del club. Seriamente, l'ho saputo quando ho firmato il mio contratto, è stato motivo di orgoglio per me, per il mio Paese e per la mia famiglia. Ne sono molto felice, e questo è solo l'inizio».

Perché hai scelto il Psg. — «Per me è stata una scelta semplice. Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole prenderti, la scelta è veloce. Quando ho scoperto di avere l'opportunità di venire qui, sono stato molto felice. Ho visto molte partite del PSG, penso che tutti in tutto il mondo le guardino, tutti sanno che ci sono grandi giocatori qui. So che è una delle migliori squadre del mondo, la scelta l'ho presa in un secondo! Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra e incontrare tutti».

Senti un po' di pressione? — «Sì, certo, c'è sempre pressione quando arrivi in un club come il Paris Saint-Germain. La sento un po', ma sento di essere pronto, pronto per far parte di questo club molto grande. Ma mi piace la pressione, sono un difensore quindi so com'è, devi essere sempre pronto».

Vuoi salutare i tifosi? — «Sì, dico loro che sono molto orgoglioso di far parte di questa bellissima famiglia del Paris Saint-Germain e che anch'io non vedo l'ora di incontrarli. Parigi è magica!».