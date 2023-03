Correa, convocazione scontata col Porto. Per Skriniar si naviga a vista

Il difensore dell'Inter non è tra i convocati per la sfida di questa sera contro lo Spezia e non si sa se recupererà per la Champions

Andrea Della Sala

Non ci saranno Correa e Skriniar contro lo Spezia. L'argentino, però, è sulla via del recupero, mentre il difensore ancora avverte un fastidio e non si sa quando tornerà a disposizione.

"Una corsa contro il tempo. Con la speranza, dopo quasi tre settimane lontano dal campo, di poter rientrare da dove aveva lasciato, ossia dalla Champions League. L’ultima partita disputata da Milan Skriniar con l’Inter risale allo scorso 22 febbraio, quando i nerazzurri si imposero per 1-0 in casa sul Porto grazie alla rete di Romelu Lukaku. Lo slovacco infatti, così come Correa, non è partito per la Liguria con il resto della squadra. Tra i due però c’è una grande differenza: il “Tucu” si è già allenato con i propri compagni e una sua convocazione per la partita di martedì pare pressoché scontata, a differenza invece del difensore, per cui si naviga a vista, come spiegato da Simone Inzaghi", spiega Tuttosport.

"La notizia negativa dunque è la non certezza di quando esattamente il difensore possa tornare a disposizione dei nerazzurri, quella positiva è che non trattandosi di un infortunio muscolare, una volta che il dolore si attenuerà, il calciatore sarà abile e arruolabile per il suo tecnico. Va da sé, ovviamente, che prima tornerà ad allenarsi con i suoi compagni e maggiori saranno le possibilità di vederlo nel trittico difensivo contro il Porto. Inversamente, il passare dei giorni sostenendo eventuali e continue sedute personalizzate, tramuterebbero l’ottimismo in un’amara realtà di cui prendere atto", aggiunge il quotidiano.