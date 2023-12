Sky – Buchanan, Inter ha il sì del giocatore: il prezzo è 6-7 mln, quando si chiude

Arrivano da Sky Sport aggiornamenti importanti sul mercato dell'Inter sulla fascia destra. Spiega Luca Marchetti: "L'opportunità è stata trovata in Tajon Buchanan, lui sta spingendo molto perché la trattativa vada a buon fine. C'è un prezzo, ovvero 6-7 milioni di euro, e c'è la necessità dell'Inter di espletare tutte le formalità burocratiche per consentire questa spesa non prevista. L'Inter spera di chiudere al più presto perché ha il sì del giocatore in mano da tempo: si vuole finalizzare nei primi giorni di mercato per consegnarlo subito ad Inzaghi".