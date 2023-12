Inter, la decisione in merito alla punta a gennaio: “Dal club filtra che…”

Quasi chiuso Buchanan per la fascia destra, i tifosi chiedono all'Inter a gran voce un colpo anche in attacco. Ma pare che, come scrive Il Giorno, questo non sia nei piani: "Dalla società nerazzurra viene respinta l’ipotesi che si possa andare su un’altra punta, se non in caso di una cessione. L’Al-Ettifaq sta ragionando su un’offerta per Alexis Sanchez, ma il cileno sembra più attratto dalla prospettiva di continuare in Europa che non dai soldi dei club asiatici, almeno per ora. Le altre tre punte non si muoveranno, allo stesso modo, e quindi ogni pensiero sembra essere spostato all’estate, quando un cambio nel reparto avanzato potrebbe invece esserci".