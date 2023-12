Repubblica: “Inter, Buchanan presto chiuso. E c’è bozza d’accordo per questo colpo”

La trattativa con il Brugge per Tajon Buchanan si chiuderà nelle prossime ore, il calciatore è atteso a Milano per Capodanno

E' ormai ad un passo la chiusura dell'operazione per il sostituto di Juan Cuadrado, che resterà ai box circa tre mesi. Ecco le ultime sul mercato Inter da Repubblica: "La trattativa con il Brugge per Tajon Buchanan si chiuderà nelle prossime ore, il calciatore è atteso a Milano per Capodanno. Costo dell’operazione 8 milioni di euro. Capitolo Piotr Zielinski: il centrocampista polacco resta la prima scelta dell’Inter, ma per l’estate, quando il suo contratto scadrà con il Napoli. Una bozza d’accordo con il suo entourage è stato trovato: quadriennale da 4 milioni netti a stagione".