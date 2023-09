Sky – Inter, le scelte di Inzaghi per Empoli: da Calhanoglu a Pavard, ecco chi gioca

Arrivano da Sky Sport indicazioni sulla formazione che vedremo domani in Empoli-Inter dopo l'allenamento prima della partenza. Come riferisce l'emittente, non ci saranno Cuadrado e Sensi: davanti a Sommer dovrebbero esserci Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo torna Calhanoglu con Frattesi e Mkhitaryan e Barella a riposo: sulle fasce Darmian e Dimarco. In attacco torna la coppia Lautaro-Thuram: ma Inzaghi vuole pensare fino all'ultimo se far riposare l'argentino. In quel caso pronto Alexis Sanchez.