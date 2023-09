TS – Sauditi? Ecco chi vuole l’Inter. Zhang chiede 1.3 mld: i dettagli su offerta e scenari

Un’ipotesi questa, legata anche al fatto che ripetutamente negli ultimi mesi il fondo è stato accostato al club nerazzurro. Ipotesi, però. Le certezze sono invece su quanto si sta muovendo intorno all’Inter e, soprattutto, sulla portata dell’offerta ricevuta perché, da quanto trapela, la cifra - comprensiva di bonus - data alla valutazione del club sarebbe di 1,3 miliardi, più di quanto è stato pagato il Milan da RedBird. Questo sarebbe un punto d’orgoglio per Steven Zhang. Una maxi-valutazione data grazie all’eco suscitata dall’ultima finale di Champions che - guardando quanto sta accadendo da latitudini cinesi - potrebbe però convincere Suning a restare ancora in surplace, in attesa di nuovi rilanci".