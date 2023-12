Sky / Lautaro lavora per il Verona. Inter-Lecce, le scelte di Inzaghi: in attacco…

Domani il match contro il Lecce a San Siro, l'ultimo dell'anno in casa:

"L’Inter deve pensare giorno dopo giorno e sfida dopo sfida a mantenere la vetta della classifica. Inzaghi riproporrà il centrocampo titolare con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. La difesa, che vede miglioramenti in giocatori come De Vrij che dovrebbe andare in panchina, si ripresenta come le ultime partite, con Darmian a destra e Dimarco a sinistra".

Pochi dubbi sulla coppia d'attacco:

"Davanti Thuram e Arnautovic sono i favoriti. Vediamo se Sanchez andrà almeno in panchina per avere un ricambio a gara in corso".

