Emergono dettagli in merito al contratto che Yann Sommer firmerà nelle prossime ore con l'Inter. Il portiere svizzero ha infatti lasciato nella giornata di ieri Monaco ed è atterrato nel tardo pomeriggio a Milano, dove oggi completerà le visite mediche, per poi siglare il contratto col suo nuovo club. E, secondo Sky Sport DE, l'accordo tra le parti non sarà breve: lo svizzero dovrebbe firmare "almeno fino al 2026".