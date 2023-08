Inter, oggi si torna su Balogun: “E da Londra è arrivata una notizia importante”

E' Folarin Balogun l'obiettivo dell'Inter per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi. Lo conferma anche Tuttosport, che spiega come oggi, dopo attente valutazioni, il club nerazzurro riallaccerà i contatti con l'Arsenal per il centravanti statunitense: "Ieri non era la giornata giusta, visto che i Gunners hanno giocato - e vinto - il Community Shield contro il Manchester City, ma da Londra è arrivata comunque una notizia importante: il tecnico Arteta, anche senza l'infortunato Gabriel Jesus, non ha convocato Balogun. Ufficialmente non al meglio, ma se il tecnico avesse ritenuto necessario avere lo statunitense a disposizione, lo avrebbe portato almeno in panchina. Invece niente, a conferma del fatto che Balogun non rientra nei piani dell’Arsenal".