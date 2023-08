Tuttosport: “Attacco Inter, Zhang era disposto a sforzo economico per Lukaku ma non per…”

Le richieste dell'Arsenal per Folarin Balogun sono ancora molto alte e l'Inter si sta prendendo tutto il tempo per valutare bene su chi investire in attacco. Ma per l'americano la certezza è una sola, come scrive Tuttosport: "Servirà uno sforzo, il classico sacrificio da parte della proprietà. Quello che Steven Zhang era disposto a fare per Lukaku fra cartellino (40 milioni fra prestito, riscatto e bonus) e ingaggio (8 milioni netti), ma non per Scamacca, sul quale Marotta e Ausilio non hanno rilanciato oltre i 25 milioni più 5 di bonus (ovvero la proposta dell’Atalanta che ha poi vinto il duello grazie alla volontà del giocatore)".