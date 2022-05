Sky – Vertice, Inter vuole rosa da titolo. Sacrificio: uno dei 4 big escluso? Bremer…

L'obiettivo dell'Inter per il 2022/2023 sarà quello di lottare per lo scudetto. Anche Sky conferma in toto quanto riferito già da Fcinter1908

Daniele Mari

L'obiettivo dell'Interper la stagione 2022/2023 sarà quello di lottare per lo scudetto. Anche Sky Sport conferma in toto quanto riferito già da Fcinter1908 in merito al vertice di oggi tra Simone Inzaghi, la dirigenza e Steven Zhang.

La rosa dell'Inter sarà allestita con l'obiettivo di provare a riprendersi il titolo. Ma ci sarà un sacrificio di mercato e, in tal senso, Sky spiega che si tenterà a tutti i costi di evitare che questo sacrificio porti il nome di Lautaro Martinez. Gli altri tre big appetiti sono Bastoni, Skriniar e Barella. In entrata, il primo obiettivo è portare a Milano Gleison Bremer, miglior difensore della Serie A 2022/2023.