Manca davvero pochissimo per vedere Lazar Samardzic all'Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, il centrocampista avrebbe confessato agli amici di essere vicino alla firma con i nerazzurri. Sull'indiscrezione Alexis Sanchez, invece, per l'emittente non risultano contatti diretti al momento: il cileno potrebbe rappresentare un'ipotesi solo in caso di cessione di Joaquin Correa.