Gds – Inter, dopo 474 milioni immessi, Zhang ora vuole un trofeo. “E chissà che non arrivi…”

Sono 474 i milioni immessi (sponsor esclusi) da Suning nei suoi primi 4 anni di Inter. Ma ora alzare i ricavi non basta più: Steven Zhang vuole un trofeo. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, che illustra il piano futuro del presidente nerazzurro: “Appena celebrato il quarto compleanno in nerazzurro, i tempi possono essere maturi per far scattare la fase 3, quella della crescita sportiva. Iniziare dalla coppa Italia può essere visto come obiettivo minimalista, per chi ha come missione dichiarata «riportare il club sul tetto del mondo», ma la politica dei piccoli passi è sempre stata la specialità della casa.

Piani a lungo termine, pazienza e crescita: la filosofia Suning ha ripetutamente ribadito la necessità di costruire, senza improvvisare. Resta il fatto che quasi tutti gli iscritti al club dei super-ricchi a capo di una squadra di calcio hanno alzato un trofeo, mentre Steven Zhang aspetta ancora il primo. E resta l’occasione di questa “instant-Coppa Italia”, con finale da conquistare sabato e da affrontare mercoledì. Chissà che il presidente non arrivi di corsa con un volo dalla Cina, se i suoi effettivamente si guadagneranno l’occasione di giocarsi il trofeo a Roma. La cosa più vicina a una finale vissuta dalla proprietà cinese fu quell’ultimo turno del 2017-18 a Roma, in casa Lazio: Zhang Jr pianse di gioia”, si legge.